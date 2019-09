Berichte: Geheimdienstmitarbeiter reichte Beschwerde mit Bezug zu Ukraine ein

US-Opposition fordert Aufklärung wegen Trump-Versprechens an ausländischen Staatschef

Washington (AFP) - Oppositionelle Demokraten im US-Kongress haben Aufklärung wegen eines geheim gehaltenen Versprechens von US-Präsident Donald Trump an einen ausländischen Staatschef gefordert. Die Demokraten zeigten sich am Donnerstag (Ortszeit) verärgert über die Weigerung des amtierenden Geheimdienstdirektors Joseph Maguire, die interne Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters über ein mögliches Fehlverhalten Trumps an die zuständigen Geheimdienstausschüsse weiterzugeben. Zeitungsberichten zufolge soll das Versprechen im Zusammenhang mit der Ukraine stehen.

Donald Trump © AFP

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff von den Demokraten, sprach von einer "beispiellosen Entscheidung" Maguires. Nach seinen Angaben soll das Justizministerium an der Entscheidung beteiligt gewesen sein, dem Parlament die Beschwerde vorzuenthalten.

Nach Informationen von "Washington Post" und "New York Times" hatte ein interner Informant am 12. August den Generalinspekteur für die Geheimdienste, Michael Atkinson, über ein aus seiner Sicht Besorgnis erregendes "Versprechen" Trumps während dessen Kommunikation mit einem ausländischen Staatenlenker informiert.

Der Generalinspekteur hielt die Information demnach für "glaubwürdig und dringlich" und befand, dass die zuständigen Kongress-Ausschüsse damit befasst werden sollten. Bei einer dreistündigen Anhörung Atkinsons erfuhr der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, dass er von Geheimdienstkoordinator Maguire daran gehindert wurde, Details der Beschwerde offen zu legen. Die demokratische Ausschuss-Vertreterin Jackie Speier warf Maguire gesetzeswidriges Verhalten vor. Dieser erklärte sich bereit, am kommenden Donnerstag vor dem Ausschuss auszusagen.

Nach wie vor ist unklar, um was genau es bei der Beschwerde geht. Nach Angaben der "Washington Post" dreht es sich bei dem "Versprechen" um die Ukraine, laut "New Yorks Times" geht es in der Beschwerde "mindestens zum Teil" um die Ukraine. Beiden Blättern zufolge hatte Trump zwei Wochen vor der Beschwerde mit dem im Mai gewählten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen.

Anfang September hatten die demokratischen Vorsitzenden von drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses Untersuchungen über mutmaßliche Versuche Trumps und seines Anwalts Rudy Giuliani angekündigt, für persönliche politische Zwecke Druck auf die ukrainische Regierung auszuüben - unter anderem mit der Drohung, US-Unterstützung bei der Sicherheit zurückzuhalten. Demnach wollten Trump und Giuliani Kiew dazu bringen, gegen ukrainische Staatsbürger vorzugehen, die gegen Trumps inzwischen inhaftierten Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort ausgesagt hatten.

Darüber hinaus sollen Trump und Giuliani versucht haben, Kiew dazu zu bewegen, kompromittierende Informationen über Hunter Biden, den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden, zu liefern. Der Sohn arbeitete 2014 während Joe Bidens Amtszeit als US-Vizepräsident für eine ukrainische Gasfirma. Giuliani dementierte zunächst, räumte aber am Donnerstag gegenüber CNN ein, dass er die Ukraine um Ermittlungen gebeten hatte.