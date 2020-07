Demonstranten hatten umfassende Untersuchung zu Tod von 24-Jährigem gefordert

US-Polizei: Erhängt an Baum gefundener Schwarzer beging Suizid

Los Angeles (AFP) - Der Tod eines Afroamerikaners, der vor rund vier Wochen in Kalifornien erhängt an einem Baum gefunden worden war, geht nach Erkenntnissen der Behörden auf Suizid zurück. Die Untersuchungen der Gerichtsmedizin hätten keinerlei Hinweise darauf ergeben, dass es beim Tod von Robert Fuller Gewalteinwirkung durch andere Menschen gegeben habe, teilte am Donnerstag ein Polizeivertreter in Los Angeles mit. Auch habe der 24-Jährige unter psychischen Problemen gelitten.

Proteste in Palmdale © AFP

Fuller war mit einem Strick um den Hals an einem Baum nahe des Rathauses in Palmdale, rund 95 Kilometer nordöstlich von Los Angeles, tot aufgefunden worden. Am Wochenende nach seinem Tod hatten tausende Demonstranten eine gründliche Untersuchung gefordert. Die Behörden hatten kurz nach Fund des Leichnams erklärt, es habe sich um Suizid gehandelt. Dann leiteten sie jedoch eine Untersuchung ein.

Die Umstände von Fullers Tod hatten schlimme Erinnerungen an die rassistischen Lynchmorde der US-Geschichte geweckt. Der Fall bekam auch vor dem Hintergrund der landesweiten Anti-Rassismus-Proteste große Aufmerksamkeit. Die Proteste waren durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota entfacht worden.