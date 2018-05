Vorbereitungen für Treffen mit Kim Jong Un entwickeln sich "sehr gut"

US-Präsident Donald Trump rechnet mit Nordkorea-Gipfel am 12. Juni

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Worten mit dem Zustandekommen des Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur. Die Angelegenheit entwickle sich "sehr gut", sagte Trump am Samstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. "Wir streben den 12. Juni in Singapur an. Daran hat sich nichts geändert."

US-Präsident Donald Trump © AFP

Derzeit liefen "Treffen", sagte Trump weiter. "Ich glaube, dass es viel Wohlwollen gibt." Der US-Präsident äußerte sich zu dem geplanten Gipfeltreffen während eines Treffens im Weißen Haus mit einem am Samstag aus dem Gefängnis in Venezuela freigelassenen US-Bürger.

Wenige Stunden zuvor hatte Kim nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA seinen "festen Willen" für das Treffen bekräftigt. Am Samstag hatte sich Kim überraschend mit Südkoreas Präsident Moon Jae In getroffen.

Trump hatte das Gipfeltreffen am Donnerstag unter Verweis auf "offene Feindseligkeit" Nordkoreas abgesagt. Nachdem sich das Land trotzdem weiter offen für direkte Gespräche zeigte, änderte Trump erneut den Kurs und erklärte kaum 24 Stunden später, das geplante Gipfeltreffen sei weiter möglich.