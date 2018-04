Aufrufe zu großangelegten Protesten

US-Präsident Trump besucht am 13. Juli Großbritannien

London (AFP) - Nach einigem Hin und Her steht der Termin für den Besuch von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien fest: Trump wird am 13. Juli ins Vereinigte Königreich reisen, wie die Regierung in London am Donnerstag mitteilte. Auf die Ankündigung folgten Aufrufe zu großangelegten Protesten gegen den Trump-Besuch.

May und Trump Trump Ende Januar in Davos © AFP

May hatte den US-Präsidenten bereits bei ihrem Washington-Besuch im Januar 2017 nach London eingeladen, doch ist Trump in der britischen Bevölkerung unbeliebt. Der eigentlich ab dem Herbst geplante Besuch war mehrfach angesichts befürchteter Proteste verschoben worden. Vor dem Besuch am 13. Juli wird Trump zum Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in Brüssel erwartet.

Aus Regierungskreisen hieß es, die Visite Trumps in Großbritannien werde ein Arbeits- und kein Staatsbesuch sein. Bei einem Staatsbesuch wären gemäß Protokoll zahlreiche Ehrbekundungen erfolgt, darunter ein Empfang durch Königin Elizabeth II. im Buckingham-Palast. Ein Staatsbesuch sei aber weiterhin Thema, hieß es in London.

Die Zeitung "Daily Telegraph" berichtete indes, Trump werde bei seinem Besuch die Queen treffen. Überdies werde der US-Präsident zu Mays Landsitz Chequers reisen, um Protesten in London aus dem Weg zu gehen.

Mehr als 1,9 Millionen Briten hatten eine Online-Petition unterzeichnet, in der sie sich gegen einen Staatsbesuch des US-Präsidenten aussprachen und stattdessen einen Arbeitsbesuch forderten. Am Donnerstag gab es neue Aufrufe zu Protesten.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kündigte Proteste ihrer Unterstützer an. Der "Guardian"-Kolumnist Owen Jones, ein bekannter linksgerichteter Aktivist, rief "alle" dazu auf, "auf die Straße zu gehen" und verlinkte seinen Aufruf mit einem Facebook-Event mit dem Titel "Protestiert gegen Trumps Besuch", das bereits von 31.000 Menschen unterzeichnet wurde.

Großbritanniens Außenminister Boris Johnson bezeichnete den geplanten Besuch unterdessen im Kurzbotschaftendienst Twitter als "fantastische Neuigkeit". Zuvor hatte sich auch der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, bei Twitter "erfreut" über die Visite geäußert.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan, der im vergangenen Jahr in sozialen Netzwerken mit Trump aneinander geraten war, kündigte dagegen an, der US-Präsident werde "eine offene und vielfältige Stadt erleben, die schon immer die Einheit über die Spaltung und die Hoffnung über die Angst gestellt hat".

Die berühmte "special relationship" zwischen Washington und London hat seit dem Amtsantritt Trumps im Januar 2017 eine Reihe von Irritationen durchlebt. Unter anderem war London verärgert, weil Trump ein islamfeindliches Video der rechtsextremen Gruppe Britain First im Kurzbotschaftendienst Twitter weitergeleitet hatte. Dennoch setzt London voll auf seinen US-Verbündeten - umso mehr, als Großbritannien im März 2019 aus der Europäischen Union austritt.