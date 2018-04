Besuch im Vereinigten Königreich war zuvor verschoben worden

US-Präsident Trump besucht am 13. Juli in Großbritannien

London (AFP) - US-Präsident Donald Trump wird am 13. Juli Großbritannien besuchen. Das gaben am Donnerstag die Regierung in London und der britische Botschafter in Washington bekannt. Bei seinem Besuch werde er mit Premierministerin Theresa May die anstehenden bilateralen Themen besprechen, erklärte die Regierung. Sie bestätigte eine Twittermeldung des Botschafters Kim Darroch, der sich in dem Onlinedienst "erfreut" über die Visite äußerte.

May und Trump Trump Ende Januar in Davos © AFP

Trump ist in der britischen Bevölkerung äußerst unbeliebt. May hatte den US-Präsidenten bei ihrem Washington-Besuch im Januar 2017 nach London eingeladen. Schon damals gab es Demonstrationen gegen Trump, mehr als 1,8 Millionen Menschen unterzeichneten eine Online-Petition gegen den Staatsbesuch.