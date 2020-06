US-Präsident Trump hält Rede an Militärakademie West Point

West Point (AFP) - US-Präsident Donald Trump hält am Samstag eine Rede bei der Abschlussfeier der berühmten Militärakademie West Point. Die Zeremonie findet auf Wunsch Trumps trotz der derzeitigen Coronavirus-Pandemie statt. Sein Besuch in West Point im Bundesstaat New York erfolgt zudem inmitten von Spannungen zwischen Trump und der Militärführung wegen des Umgangs mit den derzeitigen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Trump hatte angesichts von Ausschreitungen am Rande der meist friedlichen Demonstrationen einen Militäreinsatz angedroht.

Offiziersanwärter in West Point © AFP

Verteidigungsminister Mark Esper distanzierte sich von dieser Drohung. US-Generalstabschef Mark Milley entschuldigte sich diese Woche zudem dafür, dass er Trump bei einem umstrittenen Kirchen-Besuch nahe des Weißen Hauses begleitet hatte. Sein Erscheinen habe den Eindruck einer Einmischung der Streitkräfte in die Innenpolitik vermittelt, erklärte der oberste US-General.