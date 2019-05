Golf mit Regierungschef Abe und Empfang beim Kaiser geplant

US-Präsident Trump zu Staatsbesuch in Japan eingetroffen

Tokio (AFP) - US-Präsident Donald Trump ist am Samstag zu einem Staatsbesuch in Japan eingetroffen. Nach der Landung wurden Trump und sein Frau Melania am Flughafen von Tokio von Außenminister Taro Kono begrüßt. Bei dem viertägigen Besuch will Trump die ohnehin engen Beziehungen zu Japan stärken und über den Atomkonflikt mit Nordkorea sprechen. Neben politischen Gesprächen will er mit Ministerpräsident Shinzo Abe auch eine Runde Golf spielen.

Trump vor dem Abflug © AFP

Am Montag wird Trump zudem vom neuen Kaiser Naruhito empfangen, der nach der Abdankung seines Vaters Akihito erst Anfang Mai den Chrysanthemen-Thron bestiegen hatte. Trump sagte vor seiner Abreise über seinen Empfang beim neuen Kaiser, er sei damit ein "Ehrengast" beim "größten Ereignis", das es seit mehr als 200 Jahren in Japan gegeben habe.

Am Sonntag wird Trump zudem das Finale eines Sumo-Turniers besuchen. Trumps Besuch in der Sumo-Halle ist für seine japanischen Gastgeber ein logistischer Alptraum: Kopfzerbrechen bereitete ihnen etwa die Frage, wo der US-Präsident sitzen soll, und wie er geschützt werden kann, wenn die Zuschauer nach einer Niederlage des Sumo-Großmeisters ihre Sitzkissen in den Ring werfen. Zudem soll Trump dem Sieger den Pokal überreichen.

Abe war erst kürzlich bei Trump im Washington zu Besuch. Ende Juni wird der US-Präsident zudem erneut nach Japan reisen, um am G20-Gipfel in Osaka teilzunehmen.