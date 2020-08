Trump: "Werde mir die Sache genau ansehen"

US-Präsident will Begnadigung von Whistleblower Edward Snowden prüfen

Bedminster (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche Begnadigung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden angedeutet. Er werde "einen Blick" auf eine Begnadigung Snowdens werfen, sagte Trump bei einer Pressekonferenz in seinem Golfclub in Bedminster am Samstag (Ortszeit) auf die Frage eines Journalisten. Der Präsident sagte, er sei sich der Situation Snowdens "nicht so bewusst", werde sich die Sache aber "sehr genau ansehen".

Edward Snowden © AFP

Snowden hatte im Jahr 2013 tausende streng geheime Dokumente über die Überwachungs-Praktiken der US-Nachrichtendienste veröffentlicht. Er tauchte unter und erhielt Asyl in Russland. Während er von seinen Anhängern gefeiert wird, werfen die USA ihm Spionage und die Gefährdung der nationalen Sicherheit vor.

Snowden hatte gesagt, dass er gerne in die USA zurückkehren würde, jedoch nur unter der Bedingung, dort ein faires Verfahren zu bekommen. Während seines Wahlkampfes 2016 hatte Trump Snowden noch als "totalen Verräter" bezeichnet, mit dem er "hart umgehen" würde.