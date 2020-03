Bürgerrechtsgruppen wollen Vorhaben gerichtlich stoppen lassen

US-Regierung bereit für DNA-Proben bei allen festgenommenen Einwanderern

Washington (AFP) - Die US-Regierung ist nach Angaben des Justizministeriums in Washington bereit, allen festgenommenen Einwanderern DNA-Proben zu entnehmen. Washington hatte die Überlegungen bereits im Oktober öffentlich angestellt, was auf Empörung bei Bürgerrechtsaktivisten und Migranten stieß. Der stellvertretende Justizminister Jeffrey Rosen erklärte nun, die vorgeschlagene Änderung würde "dabei helfen, Leben zu retten und Kriminelle zur Verantwortung zu ziehen".

Migranten an der Grenze zwischen Mexiko und den USA © AFP

Das Heimatschutzministerium will die Informationen in einer nationalen Datenbank speichern. Damit sollten die Möglichkeiten von Einwanderungspolizei und Grenzschützern erweitert werden, Menschen bei einer illegalen Einreise in die USA zu identifizieren. Auch andere Behörden hätten dann Zugriff auf die Daten.

Dass Erbgut-Informationen von Menschen gesammelt werden sollen, die zwar festgenommen, aber nicht angeklagt oder verurteilt wurden, löste bei Bürgerrechtsgruppen scharfe Kritik aus. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU kündigte an, das Vorgaben gerichtlich zu stoppen.

Nach einem 2005 verabschiedeten Gesetz dürfen bestimmte Bundesbehörden DNA-Proben von festgenommenen Ausländern nehmen, aber die Regierung unter dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama bat darum, Migranten davon auszunehmen.

Sein konservativer Nachfolger Donald Trump hat den Kampf gegen die illegale Einwanderung zu einem seiner Hauptanliegen gemacht. Eines seiner zentralen Projekte ist der umstrittene Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.