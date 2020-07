US-Regierung bildet Sondereinheit zum Schutz von Denkmälern

Washington (AFP) - Die US-Regierung hat angesichts der Anti-Rassismus-Proteste eine Sondereinheit zum Schutz von Denkmälern gebildet. Heimatschutzminister Chad Wolf erklärte am Mittwoch, die eingerichtete Taskforce solle die Bemühungen der Sicherheitsbehörden zum Schutz von "historischen Monumenten, Denkmälern, Statuen und Bundeseinrichtungen" koordinieren. Vor dem Feiertagswochenende um den Unabhängigkeitstag am 4. Juli würden zudem landesweit schnelle Einsatzgruppen entsandt.

Protestors attempt to pull down the statue of president Andrew Jackson in Lafayette Square near the White House