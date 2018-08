Bürgerrechtler prangern mangelnde Gesundheitsversorgung und miserables Essen an

US-Regierung wegen Haftbedingungen für Migranten verklagt

San Diego (AFP) - Wegen der Haftbedingungen für illegal ins Land gekommene Migranten haben US-Bürgerrechtler die Regierung von Präsident Donald Trump verklagt. Die am Mittwoch bei einem Bundesgericht im kalifornischen Riverside eingereichte Klage bezieht sich auf die Zustände in der Haftanstalt von Victorville in dem US-Westküstenstaat. Die Menschen seien dort den größten Teil des Tages in Zellen eingesperrt, würden nicht von Gesundheitsdiensten versorgt und bekämen unzureichendes Essen.

Migrantinnen und ihre Kinder in der texanischen Grenzstadt McAllen © AFP

Manchmal sei das Essen für die Häftlinge in Victorville "ungenießbar" - es bestehe etwa aus "verdorbener Milch und Sandwiches aus nur zwei Scheiben Brot", heißt es in der Klage, die unter anderem von der einflussreichen Bürgerrechtsorganisation ACLU eingereicht wurde. Nach ihren Angaben handelt es sich bei vielen der Häftlinge um Asylbewerber, einige seien von ihren Kindern getrennt worden.

Die US-Einwanderungsbehörde ICE begann den Bürgerrechtlern zufolge Anfang Juni damit, an der Grenze aufgegriffene Einwanderer in Haftanstalten der Bundesverwaltung für Gefängnisse unterzubringen. In Victorville wurden demnach mehr als tausend Migranten eingesperrt. Die Bürgerrechtler sehen einen Verstoß gegen die Verfassungsrechte der Migranten.

Die harsche Einwanderungspolitik der US-Regierung stand zuletzt vor allem wegen der Familientrennungen in der Kritik. Die US-Behörden hatten zahlreiche illegal über die Grenze gelangte Migrantenfamilien - die meisten davon aus Zentralamerika - auseinandergerissen. Die Eltern wurden als Straftäter behandelt und inhaftiert, die Kinder auf Heime im ganzen Land verteilt.

Nach einem Aufschrei der Empörung in der US-Öffentlichkeit stoppte Trump diese Praxis im Juni per Dekret. Hunderte von Migrantenfamilien wurden von den US-Behörden aber immer noch nicht wieder zusammengeführt.