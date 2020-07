Gesetzentwurf bedarf Zustimmung von Senat und US-Präsident Trump

US-Repräsentantenhaus will Konföderierten-Statuen aus Kapitol entfernen lassen

Washington (AFP) - Im Zuge der Anti-Rassismus-Debatte in den USA will das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus umstrittene Statuen aus dem Kapitol in Washington entfernen lassen, die an Führungsfiguren der sklavenhaltenden Südstaaten erinnern. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch mit einer Mehrheit von 315 zu 113 Stimmen für den Abbau der Statuen. Auch einige Republikaner stimmten dafür.

Umstrittene Statuen im Kapitol © AFP

Damit die Statuen wirklich entfernt werden können, bedarf es jedoch der Zustimmung des von den Republikanern dominierten Senats. US-Präsident Donald Trump hat sich ausdrücklich gegen die Abschaffung historischer Statuen ausgesprochen. Auch er müsste ein entsprechendes Gesetz unterzeichnen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Statuen von Menschen zu entfernen, die sich im US-Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert freiwillig auf die Seite der Konföderierten Staaten von Amerika gestellt hatten. Die Südstaaten-Konföderation hatte im Bürgerkrieg mit dem Norden vergeblich für den Erhalt der Sklaverei gekämpft.

"Meine Vorfahren bauten das Kapitol, aber dennoch gibt es Denkmäler für genau die Menschen, die meine Vorfahren versklavt haben", sagte die afroamerikanische Abgeordnete Karen Bass aus Kalifornien. Diese Statuen stellten "eine Akzeptanz der weißen Vorherrschaft und des Rassismus" dar, sagte Bass.

Bereits Mitte Juni wurden die Porträts von vier hochrangigen Repräsentanten der Konföderierten aus dem Kapitol entfernt. Die Gemälde der Männer, alles ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses, wurden auf Anordnung von Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi abgenommen.

Die landesweiten Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt waren durch die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai in Minneapolis ausgelöst worden. Im Zuge der Demonstrationen wurden landesweit immer wieder Denkmäler angegriffen, die mit dem Erbe der Sklaverei in Verbindung stehen. Mehrere Städte in den USA haben bereits auf die Forderungen der Demonstranten reagiert und Fahnen und Statuen im Zusammenhang mit den Südstaaten entfernt.