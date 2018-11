Irans Außenminister bezichtigt Pompeo der Lüge nach Aussagen zu Sanktionen

US-Sicherheitsberater Bolton will "maximalen Druck" auf den Iran ausüben

Singapur (AFP) - Der US-Sicherheitsberater John Bolton hat "maximalen Druck" gegen den Iran angekündigt, um das Land in die Knie zu zwingen. "Wir werden sie auspressen, bis es quietscht", sagte Bolton am Dienstag vor einem Gipfel in Singapur. US-Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bezichtigte derweil seinen US-Kollegen Mike Pompeo wegen dessen Äußerungen zu humanitären Ausnahmen von den US-Sanktionen der Lüge.

US-Sicherheitsberater John Bolton © AFP

Es werde eine härtere Durchsetzung der Strafmaßnahmen gegen Teheran geben, kündigte Bolton an, der als erklärter Feind des Iran gilt und wiederholt den Sturz der Regierung gefordert hat. Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus sagte, es bestehe "kein Zweifel" daran, dass der Iran bereits damit begonnen habe, Wege zur Vermeidung der Sanktionen zu suchen - insbesondere im Öl- und Finanzbereich.

US-Präsident Donald Trump war im Mai aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 ausgestiegen und hatte Anfang August und Anfang November neue Finanz- und Handelsbeschränkungen verhängt. Trumps Ziel ist es, die iranischen Ölexporte auf Null zu senken. Die anderen Unterzeichnerstaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China bemühen sich aber, das Atomabkommen zu retten und den Handel fortzuführen.

Irans Außenminister Sarif bezichtigte Pompeo der Lüge, nachdem dieser erklärt hatte, humanitäre Güter seien von den Sanktionen ausgenommen. Sarif schrieb in der Nacht zu Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, der Internationale Gerichtshof habe Pompeos Behauptung bereits zurückgewiesen, dass humanitäre Güter wie Lebensmittel und Medikamente von den US-Handelsbeschränkungen nicht betroffen seien.

Sarif fügte eine entsprechende Erklärung des Gerichts und Dokumente bei, bei denen es sich um Briefe von Pharmakonzernen handeln soll, in denen sie ihre iranischen Partner informieren, dass sie wegen der US-Sanktionen ihre Geschäftsbeziehungen einstellen. Pompeo hatte zuvor auf Twitter geschrieben, "die USA sanktionieren Lebensmittel und Medizin nicht und haben es nie getan. Sie sind von den Sanktionen ausgenommen."

Wegen der US-Finanz- und Handelssanktionen wagen es aber die wenigsten ausländischen Banken, Geschäfte mit dem Iran zu finanzieren, selbst wenn es dabei um den Import von Medikamenten oder Lebensmitteln geht. Die Währungskrise im Iran hat zusätzlich dazu beitragen, dass viele lebenswichtige Medikamente inzwischen nur noch auf dem Schwarzmarkt erhältlich sind und selbst einfache Narkosemittel knapp werden.