US-Soldat in Afghanistan getötet

Kabul (AFP) - In Afghanistan ist erneut ein US-Soldat getötet worden. Der Soldat sei am Donnerstag bei Kämpfen in dem Krisenstaat getötet worden, erklärte die US-geführte Nato-Mission "Resolute Support" am Freitag. Damit stieg die Zahl der in diesem Jahr in Afghanistan getöteten US-Soldaten auf 15.

In dem Krisenstaat sind rund 13.000 US-Soldaten stationiert. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnertag angekündigt, dass auch nach einem möglichen Friedensabkommen mit den radikalislamischen Taliban zunächst 8600 US-Soldaten in dem Land bleiben sollen. Die USA, die vor fast 18 Jahren in Afghanistan einmarschiert waren, verhandeln seit einem Jahr mit den radikalislamischen Taliban über eine Friedensvereinbarung für Afghanistan.