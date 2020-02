Treffen am Samstagnachmittag geplant

US-Sondergesandter für Afghanistan reist zu Gesprächen mit Ghani nach Kabul

Kabul (AFP) - Der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, kommt am Samstag zu Gesprächen mit dem afghanischen Staatschef Aschraf Ghani zusammen. Das Treffen sei am Nachmittag (Ortszeit) in der afghanischen Hauptstadt Kabul geplant, sagte ein Sprecher Ghanis. Der Gesprächsinhalt blieb zunächst offen, allerdings dürfte es bei dem Treffen insbesondere um die Friedensverhandlungen zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban gehen.

Aschraf Ghani © AFP

Bereits am Freitag war Khalilzad in Afghanistans Nachbarstaat Pakistan gereist. Dort traf er sich mit mehreren Regierungsvertretern und dem hochrangigen General Kamar Dschawed Badschwa. Khalilzad lobte im Anschluss die Bemühungen Pakistans zur Unterstützung der Gespräche.

Die Taliban und die USA verhandeln derzeit über einen möglichen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Zuletzt hatte die Miliz nach eigenen Angaben Washington eine kurze Waffenruhe vorgeschlagen.

Bei den Verhandlungen geht es um die Bedingungen eines US-Truppenabzugs aus Afghanistan. Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien dafür geben, dass sie das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekämpfen. Ein Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban gilt als wichtiger Vorläufer für direkte Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und der Miliz. Bislang lehnen die Taliban formale Verhandlungen mit der Regierung in Kabul ab.

US-Präsident Donald Trump hatte die Gespräche 2019 für "tot" erklärt, im Dezember wurden sie aber in Katars Hauptstadt Doha wieder aufgenommen. Wegen eines Angriffs in der Nähe einer US-Militärbasis waren sie zuletzt erneut unterbrochen worden.