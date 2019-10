Verlegung der US-Truppen nach Beginn der Militäroffensive der Türkei

US-Streitkräfte überqueren Grenze zum Irak nach Abzugsankündigung aus Syrien

Erbil (AFP) - Die USA haben mit der Verlegung ihrer Streitkräfte aus Syrien in den Irak begonnen. Dutzende Militärfahrzeuge mit US-Soldaten überquerten am Montag die Grenze, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Sie fuhren demnach am Grenzübergang Fischchabur unweit der türkischen Grenze über den Tigris in die Kurdengebiete im Nordirak.

US-Streitkräfte in Syrien © AFP

US-Präsident Donald Trump hatte vor zwei Wochen angekündigt, die 1000 im Norden und Osten Syriens stationierten Soldaten abzuziehen. Die Türkei begann kurz darauf mit einer Militäroffensive gegen die kurdischen Milizen in der Region. Ankara stuft die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) als Terroristen ein. Am Donnerstag handelten die USA und die Türkei eine fünftägige Waffenruhe für Nordsyrien aus, die den Abzug der kurdischen Kämpfer aus den Kriegsgebieten ermöglichen soll.

Die USA haben derzeit mehr als 5000 Soldaten im Irak stationiert. Diese sind als Teil der von Washington angeführten internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Einsatz.