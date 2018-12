Einen Tag nach Trumps Ankündigung von Truppenabzug aus Syrien

US-Verteidigungsminister Mattis kündigt Rücktritt an

Washington (AFP) - Einen Tag nach der Ankündigung eines Truppenabzugs aus Syrien durch US-Präsident Donald Trump hat Verteidigungsminister Jim Mattis seinen Rücktritt angekündigt. In einem Brief an Trump nannte Mattis am Donnerstag Meinungsverschiedenheiten als Grund für seinen Schritt: "Sie haben das Recht auf einen Verteidigungsminister, dessen Ansichten mehr auf einer Linie mit Ihren Ansichten sind." Es sei für ihn deswegen "richtig", von seinem Amt zurückzutreten.

Jim Mattis © AFP

Trump schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Mattis werde Ende Februar "mit Auszeichnung" aus dem Amt scheiden. Über einen Austausch des Pentagon-Chefs, der seit rund zwei Jahren im Amt war, hatte es schon länger Spekulationen gegeben.

Trump hatte am Mittwoch überraschend einen vollständigen Abzug der US-Soldaten aus Syrien angekündigt. Das stieß in den USA, aber auch bei Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf viel Unverständnis.