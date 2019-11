Im Streit um Umgang mit Degradierung eines US-Elitesoldaten

US-Verteidigungsminister fordert Rücktritt des Marinestaatssekretärs

Washington (AFP) - US-Verteidigungsminister Mark Esper hat den Rücktritt von Marinestaatssekretär Richard Spencer gefordert. Spencer habe ohne den Minister zu informieren Gespräche mit dem Weißen Haus über die umstrittene Degradierung eines US-Elitesoldaten geführt, hieß es zur Begründung in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums am Sonntag. Esper sei "zutiefst beunruhigt" über das Vorgehen Spencers und habe das Vertrauen in ihn verloren.

Edward Gallagher © AFP

Hintergrund ist der Fall des Elitesoldaten Edward Gallagher aus der Spezialeinheit Navy Seals, gegen den ein internes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden war. Dieses könnte zum Ausschluss Gallaghers aus den Navy Seals führen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums bot Marinestaatssekretär Spencer dem Weißen Haus dazu eine Vereinbarung an. Danach werde Gallagher in Ruhestand gehen, aber nicht aus den Navy Seals ausgeschlossen, sollte sich Präsident Donald Trump aus dem internen Verfahren heraushalten.

Gallagher war ursprünglich beschuldigt worden, einen gefangenen Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak ermordet zu haben. Außerdem soll er auf Zivilisten geschossen haben. Im Juli sprach ein Militärgericht ihn jedoch weitgehend frei. Der hochdekorierte Elitesoldat wurde lediglich wegen des Fotos mit dem toten IS-Kämpfer schuldig gesprochen und degradiert. Am 15. November hatte Trump Gallaghers Degradierung aufgehoben.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Marine dann die Einleitung des internen Verfahrens gegen Gallagher bekanntgegeben. Eine Kommission aus mehreren Navy-Seals-Offizieren soll demnach im Dezember darüber beraten, ob Gallagher und drei weitere namentlich nicht genannte Mitglieder seiner Einheit ihr Trident-Abzeichen abgeben müssen, was einem Ausschluss aus der Eliteeinheit gleichkommt.

Ein verärgerter Trump hatte am Donnerstag im Onlinedienst Twitter geschrieben, die Marine werde Gallagher "nicht" sein Trident-Abzeichen wegnehmen. Ein Pentagon-Vertreter, der anonym bleiben wollte, bestätigte nun aber, dass das interne Verfahren gegen Gallagher fortgesetzt wird.

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass Marinestaatssekretär Richard Spencer in dem Fall mit Rücktritt gedroht hatte. Spencer wies diese Berichte am Samstag strikt zurück.