Demokratin muss laut Wahlkampfteam aber nicht in Quarantäne

US-Vizekandidatin Harris setzt Wahlkampfreisen wegen Corona-Fällen in Umfeld aus

Washington (AFP) - Die demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris setzt nach zwei Corona-Fällen in ihrem Umfeld ihre Wahlkampfreisen vorübergehend aus. Ihr Wahlkampfteam erklärte am Donnerstag, Harris' Kommunikationsdirektorin Liz Allen und ein Mitglied einer Flugzeugbesatzung seien positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Kamala Harris © AFP

Die Vizekandidatin von Präsidentschaftskandidat Joe Biden habe sich zwar in den zwei Tagen vor den positiven Tests nicht in engem Kontakt zu den beiden befunden und müsse deswegen nicht in Quarantäne. Als reine Vorsichtsmaßnahme seien aber alle Wahlkampfreisen bis einschließlich kommenden Sonntag gestrichen worden. Harris werde vorübergehend virtuell Wahlkampf machen und am kommenden Montag ihre Reisen wieder aufnehmen, erklärte das Wahlkampfteam.

Biden und Harris fahren in der Corona-Krise einen vorsichtigen Kurs. Sie setzen sich damit bewusst von Präsident Donald Trump ab, der nach seiner Corona-Infektion wieder Wahlkampfauftritte vor tausenden Anhängern abhält, von denen die meisten keine Masken tragen. Biden liegt knapp drei Wochen in Umfragen teils deutlich vor Trump - sowohl in landesweiten Erhebungen als auch in Umfragen in besonders umkämpften Bundesstaaten.

In den USA ist die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt wieder deutlich angestiegen. In dem Land wurden bereits mehr als 7,9 Millionen Infektionen bestätigt, mehr als 216.000 Menschen starben. Das sind die höchsten Zahlen weltweit. US-Experten zeigen sich besorgt, dass es nicht gelingt, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bekommen, zumal die Grippesaison beginnt.