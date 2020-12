Weißes Haus: Aktion soll Vertrauen der Bürger in das Vakzin stärken

US-Vizepräsident Pence soll am Freitag öffentlich Corona-Impfung erhalten

Washington (AFP) - US-Vizepräsident Mike Pence und seine Frau sollen am Freitag öffentlich gegen Covid-19 geimpft werden. Damit solle "die Sicherheit und Wirksamkeit" des Corona-Impfstoffs demonstriert und das Vertrauen der US-Bürger in die Impfung befördert werden, erklärte am Mittwoch das Weiße Haus. Zusammen mit Pence und seiner Frau soll auch der Leiter der obersten US-Gesundheitsbehörde, Jerome Adams, öffentlich geimpft werden.

US-Vizepräsident Mike Pence © AFP

Auch Präsident Donald Trump sei "absolut offen" dafür, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, hatte seine Sprecherin Kayleigh McEnany bereits am Dienstag gesagt. Da Trump allerdings im Oktober von einer Erkrankung an dem Coronavirus genesen war, gilt er derzeit als immun gegen den Erreger. Der Präsident werde die Impfung zu dem Zeitpunkt erhalten, den sein medizinisches Team für den besten halte, sagte die Sprecherin.

Trump und seine Regierung scheiden am 20. Januar aus dem Amt. Der gewählte nächste Präsident Joe Biden will sich nach eigenen Worten ebenfalls in Kürze öffentlich gegen Covid-19 impfen lassen.

Die Impfkampagne in den USA mit dem von der Mainzer Firma Biontech und dem US-Konzern Pfizer entwickelten Anti-Corona-Vakzin war am Montag angelaufen. Dabei werden vorrangig zunächst Gesundheitspersonal und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hatte in der vergangenen Woche eine Notfallzulassung für den Impfstoff erteilt.

Im US-Bundesstaat Alaska erlitt ein Gesundheitsmitarbeiter eine schwere allergische Reaktion nach der Corona-Impfung. Er wurde im Krankenhaus behandelt, wie die "New York Times" am Mittwoch berichtete.