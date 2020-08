Schwiegersohn von US-Präsident mit an Bord

US-israelische Delegation reist mit erstem Linienflug von Tel Aviv nach Abu Dhabi

Jerusalem (AFP) - Eine israelisch-amerikanische Delegation will am Montag mit dem ersten Linienflug von Tel Aviv in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate fliegen. "Eine offizielle israelische Delegation wird zum allerersten Mal mit einem El-Al-Direktflug nach Abu Dhabi reisen", sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft El Al am Freitag. Israel und die Emirate hatten Anfang August überraschend die Aufnahme diplomatischer Beziehungen verkündet.

Netanjahu würdigte die Vereinbarung als "historisch" © AFP

Zu der Delegation wird auch Jared Kushner gehören, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump und Berater des Weißen Hauses. Ebenfalls an Bord wird Trumps Nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien sein.

Bei den Gesprächen in Abu Dhabi soll es nach israelischen Regierungsangaben um den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Luftfahrt, Tourismus, Handel, Gesundheit, Energie und Sicherheit gehen.

Die Emirate sind nach Ägypten und Jordanien erst das dritte arabische Land, das diplomatische Beziehungen zu Israel aufnimmt. Die Vereinbarung war unter Vermittlung Washingtons zustande gekommen. Westliche Staaten hatten die Annäherung durchweg positiv aufgenommen. Scharfe Kritik kam dagegen von den Palästinensern sowie der Türkei und dem Iran.