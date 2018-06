Beunruhigung in Seoul über US-Politik

USA eröffnen neues Militärhauptquartier in Südkorea

Pyeongtaek (AFP) - Die US-Streitkräfte haben am Freitag in Südkorea ihr neues Hauptquartier eröffnet. Die Kommandozentrale der US Forces Korea (USFK) wurde vom bisherigen Standort in der Hauptstadt Seoul ins 60 Kilometer südlichere Pyeongtaek verlegt. Der Umzug geht auf eine Vereinbarung aus dem Jahr 1990 zurück, hatte sich jedoch immer wieder verzögert.

Salutschüsse bei Eröffnung des neuen Hauptquartiers © AFP

US-Präsident Donald Trump hatte vor zwei Wochen nach einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un verkündet, gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea auszusetzen, und mit dem Gedanken gespielt, eines Tages auch Truppen abzuziehen. Südkorea und andere verbündete Staaten in der Region, allen voran Japan, zeigten sich beunruhigt angesichts dieser Wendung.

In Südkorea sind 28.500 US-Soldaten stationiert, um den nuklear bewaffneten Norden abzuschrecken. US-Verteidigungsminister Jim Mattis sagte am Freitag bei einem Besuch in Japan, Washington werde "eine starke, auf Zusammenarbeit basierende Abwehrhaltung" gegenüber Nordkorea beibehalten. Damit werde gewährleistet, dass die US-Diplomaten weiterhin aus einer "Position unangefochtener Stärke" verhandeln könnten.