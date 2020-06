Ex-Diplomat und Geschäftsmann seit 18 Monaten wegen Spionagevorwürfen in Haft

USA fordern Freilassung von in China inhaftierten Kanadiern

Peking (AFP) - Die US-Regierung hat die Freilassung von zwei in China wegen Spionagevorwürfen inhaftierten Kanadiern gefordert. Die Vorwürfe seien "politisch motiviert" und entbehrten "jeder Grundlage, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag. "Die USA stehen bei der Forderung nach einer Freilassung der beiden Männer an der Seite Kanadas."

Michael Spavor (l.) und Michael Kovrig (r.) © AFP

Der ehemalige Diplomat Michael Kovrig und der Geschäftsmann Michael Spavor sind seit 18 Monaten in China inhaftiert. Vergangene Woche wurde eine Anklage wegen "Spionage" und der "Preisgabe von Staatsgeheimnissen" bekanntgegeben.

Der Fall sorgt seit geraumer Zeit für diplomatischen Streit zwischen Kanada und China. Kovrig und Spavor waren im Dezember 2018 festgenommen worden. Ihre Festnahme wurde als Vergeltungsmaßnahme für die Inhaftierung der chinesischen Huawei-Spitzenmanagerin Meng Wanzhou in Kanada wenige Tage zuvor gewertet - und als Druckmittel gegen die Regierung in Ottawa.

Die Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen war auf Betreiben der USA bei einer Zwischenlandung im kanadischen Vancouver festgesetzt worden. Washington wirft ihr Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangt ihre Auslieferung an die USA.