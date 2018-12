Republikaner unterstützte deutsche Einheit und intervenierte in Panama und Irak

USA gedenken des verstorbenen US-Präsidenten George H. W. Bush

Washington (AFP) - In den USA sind die Fahnen zur Erinnerung an den verstorbenen ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush auf halbmast gesenkt. Der Republikaner, der von 1989 bis 1993 als Präsident amtierte, starb am Freitag mit 94 Jahren im Kreise seiner Angehörigen und enger Freunde im texanischen Houston. Gewürdigt wurde Bush als Wegbereiter der deutschen Vereinigung. Auf sein Konto gehen aber auch Militärinvasionen im Irak und in Panama.

Fahnen auf Halbmast im texanischen Colllege Station © AFP

Ehrbezeugungen kamen auch vom derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump, der gespannte Beziehungen zur Politikerfamilie Bush unterhält. Trump ordnete an, Bushs Sarg mit dem Präsidentenflugzeug Air Force One von Texas nach Washington bringen zu lassen. in die Bundeshauptstadt bringen. Damit wolle er dem verstorbenen eine "besondere Würdigung" erweisen, sagte Trump.

Das Weiße Haus bestätigte, dass Trump und seine Ehefrau Melania an der nationalen Trauerfeier in der Kathedrale von Washington teilnehmen werden. Dazu werden dutzende Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.

Zur Trauerfeier für Bushs Frau war Trump nicht erschienen. Auch der Trauerfeier für den republikanischen Senator John McCain, einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker Trumps, war der Präsident ferngeblieben. Bush und McCain standen für den klassischen, transatlantisch und moderat ausgerichteten Kurs der USA-Republikaner. Mit Trumps nationalistischem Rechtspopulismus konnten sie nicht viel anfangen.

Die mehrtägigen Zeremonien für Bush beginnen am Montag um 17.00 Uhr (23.00 Uhr MEZ) in Houston, wo er und seine Familie jahrelang lebten. Bis Mittwoch wird dann Bushs Sarg in der Rotunde des Kapitols in Washington aufgebahrt, um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Ehrbezeugung zu geben.

Die US-Behörden ordneten für Mittwoch eine eintägige Staatstrauer zu Bushs Ehren an. Regierungsgebäude und die New Yorker Börse bleiben an diesem Tag geschlossen. Nach den Zeremonien in Washington wird Bushs Sarg zurück nach Texas transportiert. Er wird dann in Houstons St Martin's Episcopal Church aufgebahrt.

Dort findet am Donnerstag ein Trauergottesdienst statt, ehe der Sarg mit dem Zug ins 140 Kilometer entfernte College Station gebracht wird. Am Standort der dortigen George-Bush-Präsidentenbibliothek wird der 41. Präsident der Vereinigten Staaten beerdigt.

In Bushs Amtszeit fiel der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 und die Entspannung mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte in seiner Beileidsbekundung Bushs "unbeirrtes Eintreten für die deutsche Wiedervereinigung".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte es einen "Glücksfall der deutschen Geschichte, dass er an der Spitze der Vereinigten Staaten von Amerika stand, als sich die Erstarrung des Kalten Kriegs löste und Deutschlands Wiedervereinigung möglich wurde".

Im Dezember 1989 ließ Bush US-Einheiten in Panama einmarschieren, um den dortigen Machthaber Manuel Noriega, einen ehemaligen Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, zu stürzen. Hunderte Zivilisten wurden dabei getötet.

Nach der irakischen Invasion in Kuwait im August 1990 schickte Bush mehr als 400.000 US-Soldaten an den Golf und zwang Saddam Hussein zum Rückzug. Wegen der Blockade, die Bush dem Irak auferlegte und die unter der notleidenden irakischen Bevölkerung tausende Tote zur Folge hatte, ist er in dem Zweistromland bis heute weithin als "Mister Embargo" bekannt.

Der hoch dekorierte Kriegspilot, ehemalige CIA-Chef und langjährige Vize-Präsident unter Ronald Reagan verbrachte nur vier Jahre im Weißen Haus. Eine schwache Wirtschaft, verbunden mit dem Bruch seines früheren Wahlversprechens, keine Steuern zu erhöhen, verhinderte seine Wiederwahl - stattdessen wurde 1993 der Demokrat Bill Clinton Präsident.

Bushs Sohn George W. Bush verbrachte zwei Amtszeiten im Weißen Haus, sein Sohn Jeb war Gouverneur im US-Bundesstaat Florida. Mit seiner Frau Barbara war Bush 73 Jahre lang verheiratet.