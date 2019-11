Außenminister Pompeo nennt Vorgehen Ankaras "besorgniserregend"

USA kritisieren Beginn türkischer Tests von russischem Luftabwehrsystem

Washington (AFP) - Die USA haben die Türkei für den Beginn von Tests des russischen Luftabwehrsystems S-400 kritisiert. "Das ist besorgniserregend", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag in Washington. Er rief die Türkei auf, das Luftabwehrsystem nicht vollständig in Betrieb zu nehmen. "Wir sind hoffnungsvoll und reden noch mit der Türkei." Zu möglichen US-Sanktionen gegen Ankara wollte sich Pompeo nicht äußern.

Teil des Luftabwehrsystems S-400 © AFP

Die Türkei hatte am Montag Medienberichten zufolge mit Tests für das S-400-System begonnen. Demnach überflogen Kampfflugzeuge vom Typ F-16 einen Luftwaffenstützpunkt bei Ankara, um die Radaranlagen des Flugabwehrsystems zu testen und die türkischen Soldaten in seiner Handhabung auszubilden.

Die Türkei hatte trotz scharfer Kritik seines Nato-Partners USA am Kauf des russischen Systems festgehalten. Im Juli wurden erste Teile der beiden bestellten S-400-Batterien in die Türkei geliefert.

Wegen des umstrittenen Rüstungsgeschäfts hat Washington die Türkei bereits vom Projekt zur Produktion des neuen Kampfflugzeugs F-35 ausgeschlossen. Gemäß eines US-Gesetzes, das Geschäfte mit russischen Rüstungsfirmen unter Strafe stellt, drohen der Türkei zudem noch weitere Sanktionen.