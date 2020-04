US-Außenministerium warnt vor "unangemessen Beschränkungen" von Grundrechten

USA kritisieren ungarisches Coronavirus-Notstandsgesetz

Washington (AFP) - Die USA haben das Pandemie-Notstandsgesetz in Ungarn kritisiert, das Regierungschef Viktor Orban weitgehende Befugnisse einräumt. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums sagte am Mittwoch auf eine Frage zu Ungarn, Regierungen in aller Welt sollten im Kampf gegen das Coronavirus "unangemessene Beschränkungen" von Grundrechten vermeiden. Das umfasse das Recht auf eine freie Medienberichterstattung zur Coronavirus-Krise und zum Umgang von Regierungen mit der Pandemie.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban © AFP

Sonderbefugnisse im Kampf gegen das Coronavirus sollten zudem nur für die Dauer der Pandemie gelten, mahnte die Ministeriumssprecherin. "Regierungen sollten sicherstellen, dass solche Befugnisse auf die notwendige Zeitspanne beschränkt sind, um auf die derzeitige Krise zu reagieren, und aufgehoben werden, sobald sie nicht mehr notwendig sind."

Das ungarische Parlament hatte am Montag ein Gesetz gebilligt, das es Regierungschef Orban erlaubt, weitgehend unbegrenzt per Dekret zu regieren. Er kann nun den am 11. März wegen der Pandemie verhängten Notstand ohne die Zustimmung des Parlaments beliebig verlängern. Kritiker sehen darin eine Instrumentalisierung der Corona-Krise, um Orbans Machtstellung auszubauen.

Dem Notstandsgesetz zufolge drohen zudem bis zu fünf Jahre Haft für die Verbreitung falscher Berichte sowohl über das Virus als auch über das Handeln der Regierung. Die Regierung in Budapest hat den Vorwurf der Verbreitung von "Fake News" in der Vergangenheit immer wieder gegen unabhängige Medien im Land erhoben.

Orbans Regierung steht seit Jahren wegen der Einschränkung von Bürgerrechten, der Unabhängigkeit der Justiz sowie der Medien- und Meinungsfreiheit in der Kritik. Von einem Rechtsstaatlichkeitsverfahren der EU und mehreren Urteilen des Europäischen Gerichtshofs ließ der Ministerpräsident sich bislang aber kaum beeindrucken.