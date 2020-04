Ein Jahr nach abrupter Einstellung von Zahlungen an Nicaragua, El Salvador und Honduras

USA kündigen neue Finanzhilfen für mittelamerikanische Staaten an

Washington (AFP) - Ein Jahr nach der abrupten Einstellung von US-Finanzhilfen für El Salvador, Honduras und Nicaragua hat die Regierung in Washington angekündigt, die drei Staaten wieder finanziell zu unterstützen. Außenminister Mike Pompeo erklärte am Montag, die drei Länder hätten sich bemüht, die Zahl an Migranten in Richtung USA zu begrenzen. Um "weitere Fortschritte" zu ermöglichen, würden Hilfsgelder seines Ministeriums sowie der US-Behörde für internationale Entwicklung freigesetzt.

Einwanderer aus Honduras © AFP

Die Finanzhilfen dienten der Unterstützung von "Programmen, um unsere gemeinsamen Bemühungen zur Abwehr illegaler Einwanderung in die Vereinigten Staaten fortzusetzen", erklärte Pompeo. Darüber hinaus werde Geld in Programme zur Erhöhung der Sicherheit in den drei von Gewalt geprägten Ländern sowie in die wirtschaftliche Entwicklung fließen. Zur Höhe der Finanzhilfen äußerte Pompeo sich nicht.

Trump hatte im März vergangenen Jahres die Einstellung der Hilfszahlungen in Höhe von 450 Millionen Dollar an El Salvador, Honduras und Nicaragua angekündigt. Kritiker hatten eingewandt, dass die Hilfszahlungen dem Ziel dienten, just die Kriminalität und Armut zu begrenzen, die viele Menschen zur Flucht aus den Ländern bewegt.

Dass die Einwandererzahlen aus Mittelamerika in die USA zuletzt zurückgegangen sind, führen Experten vor allem darauf zurück, dass Mexiko als Teil eines Abkommens mit den USA Migranten verstärkt am Übertreten der Grenze zu den Vereinigten Staaten hindert.