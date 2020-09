Verhandlungen zwischen Ägypten, Sudan und Äthiopien gescheitert

USA kürzen Finanzhilfen für Äthiopien wegen Streits um Nil-Staudamm

Washington (AFP) - Die USA kürzen wegen des Streits um Äthiopiens Mega-Staudamm-Projekt am Nil ihre Finanzhilfen für das afrikanische Land. Da es in den Verhandlungen der äthiopischen Regierung mit Ägypten und dem Sudan keine Fortschritte gebe, setze die US-Regierung einen Teil ihrer Finanzhilfen "vorübergehend" aus, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit.

Wegen des Projekts gibt es Streit mit Ägypten und Sudan © AFP

Eine zehntägige Verhandlungsrunde zwischen den drei Konflikt-Parteien Ägypten, Äthiopien und dem Sudan war zuvor gescheitert. Die Nil-Anrainerstaaten wollten sich eigentlich bis vergangenen Freitag auf einen Beschluss einigen, der das Management der Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre (GERD) regeln soll.

Nach Ansicht der USA schafft die "einseitige Entscheidung Äthiopiens", das riesige Staubecken zu fluten, "ernsthafte Risiken für die Bevölkerung der flussabwärts gelegenen Länder". Demnach müssten erst notwendige Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt werden. Zudem untergrabe Äthiopien mit seinem Verhalten das Vertrauen in die weiteren Verhandlungen, erklärte das US-Außenministerium. Unklar blieb, in welchem Umfang die Finanzhilfen gekürzt werden.

Die 1,8 Kilometer lange und 145 Meter hohe Talsperre soll mit 6000 Megawatt Jahresleistung das größte Wasserkraftwerk Afrikas werden. Äthiopien hat bereits mit der Flutung des Staubeckens begonnen, 2023 soll der Staudamm vollständig in Betrieb gehen. Allerdings sorgt das 2011 begonnene Projekt unter den Nil-Anrainern seit Jahren für Ärger: Äthiopien ist der Auffassung, dass der Damm für seine Stromversorgung unerlässlich ist. Der Sudan fürchtet hingegen um seine Wasserversorgung ebenso wie Ägypten.