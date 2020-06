US-Gesandter Grenell spricht von Zusage beider Seiten

USA laden Vertreter Serbiens und des Kosovo ins Weiße Haus ein

Washington (AFP) - Vertreter Serbiens und des Kosovo wollen US-Angaben zufolge Ende des Monats einer Einladung zu Gesprächen im Weißen Haus folgen. Der US-Sonderbeauftragte für die Region und frühere Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, schrieb am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter, beide Seiten hätten dem Treffen am 27. Juni zugestimmt. Serbien und das Kosovo würden dafür ihre diplomatischen Streitigkeiten vorübergehend einstellen.

US-Sondergesandter Grenell © AFP

Das Treffen wurde zunächst weder von der serbischen noch von der kosovarischen Regierung direkt bestätigt. Kosovos Präsident Hashim Thaci begrüßte aber auf Twitter die Einladung. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hatte zuvor lediglich gesagt, er würde die Möglichkeit eines solchen Treffens nicht ausschließen.

Gespräche zwischen beiden Seiten liegen seit mehr als einem Jahr auf Eis. Das Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Die Regierung in Belgrad betrachtet das Kosovo jedoch nach wie vor als serbische Provinz.