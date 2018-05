Europäer wollen Atomabkommen mit dem Iran retten

USA nach Trumps Iran-Entscheidung isoliert

Washington (AFP) - Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat tiefe Gräben im transatlantischen Verhältnis zutage treten lassen. Die Europäer mühten sich am Mittwoch gemeinsam, das Abkommen zu retten und den Schaden zu begrenzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte die Vertragstreue der Europäer. Trump legte indes nach und warnte den Iran davor, sein Atomwaffenprogramm wieder aufzunehmen.

Trump verkündet den Ausstieg aus dem Atomabkommen © AFP

Trump drohte am Mittwoch mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen", falls der Teheran sein Nuklearprogramm neu starte. Auf die Frage, wie er darauf reagieren würde, sagte Trump vage: "Iran wird es herausfinden."

Trumps Entscheidung zum Rückzug aus dem Atomabkommen setzte intensive diplomatische Aktivitäten in Gang. Die drei EU-Staaten Deutschland, Großbritannien und Frankreich, die das Abkommen mit ausgehandelt hatten, demonstrierten Geschlossenheit in ihrer Abgrenzung gegenüber Trump. In Berlin, London und Paris lautete die Botschaft übereinstimmend: Das Abkommen muss weiter Bestand haben, Trump kann in dieser Frage nicht mit Unterstützung aus Europa rechnen.

Merkel betonte die Entschlossenheit der Europäer, an dem Iran-Abkommen festzuhalten: "Wir werden diesem Abkommen verpflichtet bleiben und alles daran setzen, dass auch der Iran seine Verpflichtungen einhält", sagte sie in Berlin. Der Ausstieg der USA aus der Vereinbarung sei "schwerwiegend".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte er die Entscheidung der USA in einem "Tagesthemen"-Interview einen "Fehler". Er bekräftigte aber seinen Willen, zusammen mit Washington an einem "breiten Abkommen" mit allen Partien für "Sicherheit und Stabilität" im Nahen Osten zu arbeiten.

Für kommenden Montag wurde ein Gespräch der Außenminister der drei EU-Staaten mit Vertretern des Iran anberaumt. Präsident Macron telefonierte am Mittwoch mit Irans Präsident Hassan Ruhani. Beide setzten sich für einen Erhalt des Abkommens ein.

Auch Russland, das das Abkommen mit ausgehandelt hatte, will es nun retten. Staatschef Wladimir Putin äußerte bei einem Treffen mit seinem Sicherheitsrat "tiefe Besorgnis" über Trumps Entscheidung, wie es im Kreml hieß. Putins Befund: Die Lage sei nun "leider sehr akut".

Irans Führung in Teheran drohte ihrerseits mit einem Ausstieg aus dem Abkommen. Das geistliche Oberhaupt Ali Chamenei sagte, wenn die Europäer das Abkommen fortführen wollten, dann müssten sie Garantien abgeben - "sonst machen sie morgen, was die USA getan haben".

Staatschef Ruhani erklärte, er wolle das Abkommen retten. Er forderte aber ebenfalls "Garantien" der Europäer für eine weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Andernfalls könne er die Iraner nicht davon überzeugen, an der Vereinbarung festzuhalten.

Markige Worte kamen auch aus Saudi-Arabien. Irans Erzfeind drohte am Donnerstag mit einer atomaren Aufrüstung, falls Teheran die Entscheidung der USA zum Anlass nehmen sollte, sein Atomwaffenprogramm wiederaufzunehmen. In diesem Fall werde Riad seinerseits "eine Bombe bauen", erklärte Außenminister Adel al-Dschubeir.

Unterstützung bekam der US-Präsident von wichtigen syrischen Oppositionsführern. Die Entscheidung sei "ein Schritt in die richtige Richtung", sagte etwa Nasr Hariri vom Syrischen Verhandlungskomitee (SNC). Es gebe keinen anderen Ort auf der Welt, der den bösartigen Einfluss des Iran so zu spüren bekomme wie Syrien, erklärte er bei einem Besuch in London.

Besonders schmerzhaft ist für den Iran, dass Trump die früheren US-Sanktionen wieder in Kraft setzte und sogar mit einer Verschärfung drohte. Dies betrifft auch die anderen Unterzeichnerstaaten des Abkommens, weil die USA nun wieder ausländische Unternehmen, die Geschäfte mit dem Iran machen, bestrafen können.

Der britische Außenminister Boris Johnson forderte die USA auf, von Querschüssen abzusehen: "Ich bitte die USA dringend, auf alle Schritte zu verzichten, die andere Vertragsparteien davon abhalten würden, weiter an dem Abkommen festzuhalten."

Von der Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wurde Teheran am Mittwoch erneut bescheinigt, nicht gegen seine Verpflichtungen verstoßen zu haben. Der Iran setze all seine Zusagen im Atom-Bereich um, erklärte IAEA-Chef Yukiya Amano in Wien.