Nach tödlichem Angriff auf US-Stützpunkt in Florida

USA nehmen Ausbildung saudiarabischer Militärschüler wieder auf

Washington (AFP) - Mehr als zwei Monate nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf einem US-Militärstützpunkt in Florida haben die USA die Ausbildung saudiarabischer Militärschüler wiederaufgenommen. Das Pentagon teilte am Mittwoch mit, dass dafür auf dem Marinefliegerstützpunkt in Pensacola nun strengere Sicherheitsvorschriften gelten. Demnach dürfen ausländische Pilotenschüler keine Waffen tragen und sich nur in bestimmten Bereichen des Stützpunktes aufhalten.

US-Flugzeugträger vor Stützpunkt Pensacola © AFP

Ein saudiarabischer Militärschüler hatte Anfang Dezember auf dem Stützpunkt in Pensacola in einem Unterrichtsgebäude das Feuer eröffnet. Er erschoss drei US-Militärs, bevor er bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde. Die Ausbildung saudiarabischer Militärschüler wurde daraufhin ausgesetzt. Eine Unterorganisation des Terrornetzwerks Al-Kaida beanspruchte die Tat Anfang Februar für sich.

Die USA und Saudi-Arabien arbeiten militärisch eng zusammen. In den Vereinigten Staaten werden jährlich hunderte von saudiarabischen Militärs ausgebildet.