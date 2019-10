Pentagon: "Konflikt" mit Iran jedoch nicht angestrebt

USA stationieren 3000 zusätzliche Soldaten in Saudi-Arabien

Washington (AFP) - Die USA stationieren vor dem Hintergrund der Spannungen mit dem Iran insgesamt 3000 zusätzliche Soldaten in Saudi-Arabien. Verteidigungsminister Mark Esper habe entsprechende Anweisungen gegeben, teilte das Pentagon am Freitag mit. Ein Teil dieser Soldaten befindet sich den Angaben zufolge bereits in dem Königreich, die übrigen sollen in nächster Zeit hinzukommen.

Drohnen-Angriff auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien © AFP

Als Reaktion auf die Luftangriffe auf zwei saudiarabische Ölanlagen hatte das US-Verteidigungsministerium bereits Ende September die Entsendung von 200 weiteren Soldaten sowie von Patriot-Luftabwehrraketen in das Königreich angekündigt. Die Verstärkung der dortigen US-Truppenpräsenz ist also weitaus deutlicher als damals noch mitgeteilt.

Die USA machen den Iran für die Luftangriffe von Mitte September verantwortlich, Teheran weist dies zurück. Zu den Angriffen hatten sich die schiitischen Huthi-Rebellen aus dem Jemen bekannt, die vom Iran unterstützt werden. Die USA suchten nicht "den Konflikt" mit dem Iran, erklärte Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman nun. Doch wollten die Vereinigten Staaten eine "robuste" Militärpräsenz in der Region haben, um auf "jegliche Krise" reagieren zu können.