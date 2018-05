Pompeo will hohen nordkoreanischen General in New York treffen

USA treiben Vorbereitungen für Gipfel zwischen Trump und Kim voran

Washington (AFP) - Die US-Regierung treibt ihre Vorbereitungen für den anvisierten Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un trotz zwischenzeitlicher schwerer Irritationen zwischen beiden Ländern voran. Ihre Regierung bereite das Treffen weiterhin "aktiv" vor, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Dienstag in Washington mit.

General Kim Yong Chol (links) mit Machthaber Kim Yong Un © AFP

Nach ihren Angaben ist unter anderem für den weiteren Verlauf der Woche ein Treffen zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und einem hochrangigen nordkoreanischen General in New York geplant. Trump hatte kurz zuvor im Kurzbotschaftendienst Twitter mitgeteilt, dass sich General Kim Yong Chol auf dem Weg nach New York befinde.

Der General gehört zum engeren Umfeld von Machthaber Kim. Der Besuch eines derart ranghohen nordkoreanischen Regierungsvertreters in den USA ist eine Seltenheit.

Der Gipfel ist für den 12. Juni in Singapur geplant. Zwar hatte Trump das Treffen in der vergangenen Woche in einem Brief an Kim unter Kritik an "offener Feindseligkeit" Nordkoreas abgesagt. Da sich Pjöngjang aber dennoch weiter offen für Gespräche zeigte, änderte Trump seinen Kurs und erklärte, das Treffen sei weiter möglich. Am Dienstag lobte er auf Twitter die "solide Antwort" aus Nordkorea auf sein Schreiben.

Zu den Gipfelvorbereitungen gehört laut Sanders auch, dass für den 7. Juni ein Treffen zwischen Trump und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe im Weißen Haus anberaumt wurde. Bereits am Sonntag hatten US-Unterhändler unter Leitung des amtierenden US-Botschafters auf den Philippinen, Sung Kim, sich mit nordkoreanischen Vertretern im Grenzort Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze getroffen.

Weitere Treffen dieser Delegationen sind nach Angaben der US-Präsidentensprecherin in dieser Woche in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden koreanischen Staaten geplant. Außerdem halte sich ein US-Regierungsteam in Singapur auf, um die Logistik des Gipfels zu koordinieren.