Zehn Millionen Dollar für Hinweise zur Festnahme

USA verdoppeln Kopfgeld auf IS-Anführer al-Mawli

Washington (AFP) - Die USA haben die Belohnung das Kopfgeld auf den neuen Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verdoppelt. Für Hinweise, die zur Festnahme von IS-Chef Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli führen, winkt jetzt eine Belohnung in Höhe von zehn Millionen Dollar (rund neun Millionen Euro), wie Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch mitteilte.

IS-Anführer al-Mawli © AFP

Die USA hatten bereits eine Belohnung in Höhe von fünf Millionen Dollar auf al-Mawli ausgesetzt, bevor er als Nachfolger des im Oktober bei einem US-Einsatz getöteten IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi identifiziert wurde. Al-Mawli habe zur Entführung, Versklavung und Ermordung von Angehörigen der religiösen Minderheit der Jesiden beigetragen, erklärte das Außenministerium in Washington die Erhöhung.