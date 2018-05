Trump bekennt sich in Videoansprache zu Friedensprozess

USA weihen offiziell ihre Botschaft in Jerusalem ein

Jerusalem (AFP) - Die USA haben offiziell ihre neue Israel-Botschaft am hochumstrittenen Standort in Jerusalem eingeweiht. US-Präsident Donald Trump erklärte in einer Videobotschaft aus Washington, die während der Eröffnungszeremonie am Montag übertragen wurde, sein Land bleibe einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten verpflichtet. Er betonte zugleich, wie "jede andere souveräne Nation" habe Israel das Recht, über den Sitz seiner Hauptstadt zu entscheiden.

Israels Netanjahu (r.) und US-Botschafter Friedman © AFP

Trump hatte im Dezember Jerusalem als Hauptstadt des israelischen Staates anerkannt und zugleich die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv beschlossen. Er sagte nun in seiner kurzen Videoansprache: "Unsere größte Hoffnung ist der Frieden".

Die Botschaftsverlegung ist allerdings ein Affront historischen Ausmaßes für die Palästinenser, die den Ostteil von Jerusalem als Hauptstadt ihres eigenen Staates betrachten. Die Einweihungszeremonie wurde von gewalttätigen Protesten im Gazastreifen begleitet, bei denen mindestens 37 Palästinenser getötet und hunderte weitere verletzt wurden.

Die Botschaftseröffnung fand unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt. In Anwesenheit von 800 Gästen enthüllte US-Finanzminister Steven Mnuchin eine Tafel und ein Siegel an dem bisherigen Konsulatsgebäude.