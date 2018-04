Neue Maßnahmen richten sich gegen Putins "inneren Zirkel"

USA ziehen die Sanktionsschraube gegen Russland deutlich fester an

Washington (AFP) - Mit einer neuen Sanktionsrunde haben die USA ihren Konflikt mit Russland weiter angeheizt. Die Strafmaßnahmen richten sich sich gegen sieben Oligarchen aus dem "inneren Zirkel" von Staatschef Wladimir Putin, 17 ranghohe Regierungsmitglieder und 14 Firmen, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Sie begründete die Sanktionen mit den "andauernden und immer dreisteren boshaften Aktivitäten der russischen Regierung überall in der Welt".

Der Aluminiummagnat Oleg Deripaska gehört zu den Oligarchen, die von den US-Sanktionen betroffen sind © AFP

Die Maßnahmen beruhen auf einem Gesetz, das der US-Kongress im vergangenen Jahr als Antwort auf die mutmaßlichen russischen Cyberinterventionen in den US-Wahlkampf 2016 verabschiedet hatte. Trump hatte das Gesetz nur zögerlich abgezeichnet, dann aber Mitte März auf dessen Grundlage eine erste Runde von Sanktionen verhängt. Durch die jetzigen neuen Maßnahmen zieht er die Sanktionsschraube deutlich fester an.

Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau sind zudem durch die kürzlichen gegenseitigen Ausweisungen von jeweils 60 Diplomaten schwer belastet. Die Ausweisungen erfolgten im Zuge des Streits um den Giftanschlag in England auf den Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter.

Mit diesem Anschlag stehen die jetzigen US-Sanktionen jedoch nicht im direkten Zusammenhang. Finanzminister Steven Mnuchin begründete sie unter anderem mit den "boshaften Cyberaktivitäten" Russlands und Versuchen, westliche Demokratien zu "untergraben". Er nannte auch die russische Annexion der Krim-Halbinsel, ein Anheizen des Konflikts in der Ostukraine und die Unterstützung der Regierung von Syriens Machthaber Baschar al-Assad als Gründe.

Die gezielten Strafmaßnahmen gegen einzelne Oligarchen begründete Mnuchin damit, dass die russische Elite überproportional von den Aktivitäten ihrer Regierung profitiere. Die Sanktionen richten unter anderen gegen den Aluminiummagnaten Oleg Deripaska und gegen Kirill Schamalow, eine mächtige Figur des Energiesektors und Schwiegersohn Putins. Deripaska ist auch eine Figur der von einem US-Sondermittler untersuchten Affäre um die Kontakte von Trumps Wahlkampfteam nach Russland. Der Oligarch stand zu Trumps zeitweiligem Wahlkampfleiter Paul Manafort in Verbindung.

Weitere Objekte der neuen Sanktionen sind Alexej Miller, der Direktor des staatlichen Ergasriesen Gazprom, Innenminister Wladimir Kolokolzew, der Chef der Nationalgarde, Viktor Zolotow, und das russische Rüstungsexportunternehmen Rosboronoexport. Durch die Sanktionen werden mögliche Bankkonten und Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren und US-Bürgern verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen.

Die neuen Sanktionieren akzentuieren die Doppelstrategie, die Trump gegen Russland fährt. Einerseits treibt er den Konflikt mit Moskau voran - es gibt Spekulationen, dass er dies angesichts der Russland-Affäre nicht zuletzt deshalb tut, um dem Eindruck einer zu großen Nachgiebigkeit gegenüber Moskau entgegenzuwirken. Andererseits pflegt er weiterhin den Kontakt zu Putin und betont seine fortbestehende Dialogbereitschaft.

Er halte eine "sehr gute Beziehung" zum russischen Staatschef nach wie vor für möglich, sagte der US-Präsident erst am Dienstag. Zugleich betonte er, dass niemand im Umgang mit Russland "härter" sei als er. Die "Tür zum Dialog bleibt offen", sagte auch am Freitag ein hochrangiger US-Regierungsvertreter. Die US-Regierung wünsche sich bessere Beziehungen zu Moskau, das dafür allerdings "sein Verhalten ändern" müsse.