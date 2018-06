Überlebende von US-Schulmassaker starten Bustour für strengeres Waffenrecht

Chicago (AFP) - Überlebende Schüler des Massakers im US-Bundesstaat Florida im Februar starten am Freitag zu einer Bustour quer durch die USA. Die Tour beginnt in Chicago und soll zu insgesamt mehr als 50 Orten in mehr als 20 Bundesstaaten führen. Die Schüler wollen dabei für Einschränkungen im laxen US-Waffenrecht werben und junge Wähler für die US-Kongresswahlen im November registrieren lassen.

Cameron Kasky, einer der Überlebenden des Schulmassakers von Florida, im März bei einer Großdemonstration in Washington © AFP

An der Oberschule in Parkland in Florida hatte ein ehemaliger Mitschüler mit einem halbautomatischen Gewehr 17 Menschen getötet. Die seither von Schülern angeführte Kampagne hat allerdings bislang zu wenigen konkreten Ergebnissen geführt. Auf Bundesebene gab es bisher keine Restriktionen im Waffenrecht. Präsident Donald Trump ist mit der mächtigen Waffenlobby NRA verbündet.