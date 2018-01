Henry Bolton stand nach Schmäh-SMS der 25-Jährigen parteiintern in der Kritik

Ukip-Chef verlässt Freundin nach rassistischer Beleidigung von Meghan Markle

London (AFP) - Nach ihren mutmaßlich rassistischen Bemerkungen über Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle hat sich der Parteichef der europafeindlichen Ukip von seiner Freundin getrennt. Er habe seine kurze Beziehung mit Joe Marney beendet, sagte Ukip-Chef Henry Bolton am Montag dem Sender ITV. Er unterstütze derartige Äußerungen nicht, deshalb sei die Romanze seit der "vorigen Nacht" zu Ende.

Meghan Markle und der britische Prinz Harry © AFP

Laut einem Bericht der "Mail on Sunday" hatte die 25-Jährige in Textnachrichten an einen Freund mit rassistischen Kommentaren über Markle hergezogen. Unter anderem schrieb sie demnach, die US-Schauspielerin werde als Tochter einer Afroamerikanerin "unsere Königsfamilie beflecken" mit ihrer "Saat". "Als nächstes gibt es einen muslimischen Premierminister. Und einen schwarzen König", zitierte das Blatt sie weiter.

Marneys Kommentare sorgten für Empörung, darunter auch bei Vertretern ihrer Ukip. Ihre Mitgliedschaft in der einwanderungsfeindlichen Partei wurde ausgesetzt. Sie erklärte später, sie habe mit ihren Äußerungen "bewusst übertrieben, um etwas deutlich zu machen". Außerdem seien die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen worden. Statt sich zu entschuldigen, fügte sie lediglich hinzu, sie "verstehe vollkommen den Ärger", den ihre Äußerungen erregt hätten.

Parteichef Bolton, der erst kürzlich mit seinem Entschluss parteiintern für Ärger gesorgt hatte, seine Frau für die deutlich jüngere Marney zu verlassen, sah sich darauf erneuten Rücktrittsforderungen gegenüber.

Der Ukip-Europaabgeordnete Bill Etheridge erklärte am Sonntag, die Partei verschwende ihre Kräfte, "um Henrys Privatleben zu verteidigen". Bolton habe "nicht die Erfahrung, den politischen Grips", um die Partei zu führen. "Er muss gehen, er muss schnell gehen, er muss so leise wie möglich gehen", forderte Etheridge. Ukip-Vorstandsmitglied Paul Oakden sagte der BBC, die Parteiführung werde am kommenden Wochenende erörtern, ob Bolton noch der geeignete Vorsitzende sei.

Der 54-Jährige ist bereits der dritte Ukip-Chef, seit der langjährige Parteivorsitzende Nigel Farage den Posten nach dem erfolgreichen Brexit-Votum der Briten im Juni 2016 abgegeben hatte.

Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle hatten Ende November ihre Verlobung bekanntgegeben. Am 19. Mai wollen sie heiraten. Für ihre Ehe mit einem Spross des britischen Königshauses wird die geschiedene Kalifornierin ihren Beruf an den Nagel hängen, der Anglikanischen Kirche beitreten und die britische Staatsbürgerschaft annehmen.