700 Soldaten nehmen an Luftwaffenmanöver teil

Ukraine beginnt Militärübung mit USA und anderen Nato-Staaten

Kiew (AFP) - Die Ukraine hat am Montag ein Luftwaffenmanöver mit den USA und weiteren Nato-Staaten begonnen. Rund 700 Soldaten beteiligen sich bis zum 19. Oktober an den Militärübungen im Westen des Landes, wie das Verteidigungsministerium in Kiew mitteilte. Die Hälfte von ihnen stammt aus Nato-Mitgliedstaaten, unter ihnen Großbritannien, die Niederlande, Polen und Rumänien.

Die USA nehmen mit F-15-Jets an dem Militärmanöver teil © AFP

Die US-Luftwaffe setzt bei dem Manöver "Clear Sky 2018" unter anderem F-15-Kampfjets, Transportflugzeuge sowie Drohnen ein. Die ukrainische Armee beteiligt sich mit etwa 30 Militärflugzeugen. Ziel der Übungen sei es, die Zusammenarbeit zwischen der Nato und der Ukraine sowie die "regionalen Fähigkeiten zum Schutz des Luftraums" zu stärken, teilte die US-Luftwaffe mit.

Im Osten der Ukraine herrscht seit Frühjahr 2014 ein militärischer Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten. Dabei wurden bislang mehr als 10.000 Menschen getötet. Die ukrainische Regierung, die EU und die USA werfen Russland vor, die Separatisten militärisch zu unterstützen. Moskau weist die Vorwürfe zurück.

Russland hatte vor einem Monat mit dem größten Manöver seiner Geschichte seine militärische Stärke demonstriert. An der einwöchigen Übung unter der Beteiligung Chinas und der Mongolei nehmen rund 300.000 Soldaten teil.