Generalstaatsanwalt beschuldigt Oppositionspolitikerin

Ukrainische Ex-Pilotin Sawtschenko soll Anschlag auf Parlament geplant haben

Kiew (AFP) - Die frühere ukrainische Kampfpilotin und heutige Abgeordnete Nadja Sawtschenko ist wegen mutmaßlicher Anschlagspläne ins Visier der Justiz geraten. Generalstaatsanwalt Juri Luzenko erklärte am Donnerstag, es gebe "unwiderlegbare Beweise" dafür, dass die Oppositionspolitikerin eine "Terrorattacke" auf das Parlament habe verüben wollen. Er sagte, Sawtschenko habe das Parlamentsgebäude in Kiew mit Granaten und Mörsern angreifen und "Überlebende mit Maschinenpistolen erledigen" wollen.

Die ukrainische Ex-Pilotin Sawtschenko © AFP

Worauf sich seine Erkenntnisse stützen, sagte Luzenko allerdings nicht. Er rief das Parlament auf, Sawtschenkos Immunität aufzuheben, um sie festnehmen zu können.

Die einstige Nationalheldin der Ukraine ist inzwischen hoch umstritten und sorgt immer wieder für Kontroversen. Sie machte die Regierung in Kiew für den Konflikt mit den prorussischen Rebellen im Osten des Landes verantwortlich und traf Anführer der Separatisten, um über die Freilassung ukrainischer Gefangener zu verhandeln.

Die 36-jährige Ex-Soldatin war 2014 in Russland festgenommen und zu 22 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie in der umkämpften Ostukraine für den Tod von zwei russischen Journalisten mitverantwortlich gewesen sein soll. Im Mai 2016 wurde sie im Austausch gegen zwei Russen freigelassen und kehrte in die Ukraine zurück, wo sie eine politische Karriere startete.

Sawtschenko gehört der Fraktion von Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko an. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag dafür, ihr die Mitgliedschaft im Verteidigungsausschuss zu entziehen.