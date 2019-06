Selenskyj trifft in Berlin Merkel und Steinmeier

Ukrainischer Präsident kommt zum Antrittsbesuch nach Deutschland

Berlin (AFP) - Ukraines neuer Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt in der kommenden Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Deutschland. Der ukrainische Staatschef werde am Dienstag neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen, bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

Urkainse Präsident Wolodymyr Selenskyj © AFP

Es ist der erste Besuch des ukrainischen Präsidenten in Deutschland seit seinem Wahlsieg gegen den bisherigen Staatschef Petro Poroschenko im April. Seine erste Auslandsreise hatte Selenskyj Anfang Juni nach Brüssel geführt. Dort hatte er die EU aufgefordert, mehr Druck auf Russland im Ostukraine-Konflikt auszuüben und das Ziel seines Landes bekräftigt, langfristig Mitglied der EU und Nato zu werden.

Kanzlerin Merkel hatte Selenskyj in einem ersten Telefongespräch nach dessen Wahlsieg nach Deutschland eingeladen. Beide wollen sich im Ostukraine-Konflikt für eine vollständige Umsetzung des Minsker Abkommens einsetzen. Die 2015 geschlossene Vereinbarung sollte den Konflikt befrieden, doch wird immer wieder gegen dessen Auflagen verstoßen.

Die Bundesregierung vermittelt zusammen mit Frankreich im sogenannten Normandie-Format zwischen der Ukraine und Russland. In der Ostukraine kämpfen seit fünf Jahren prorussische Separatisten und Regierungstruppen gegeneinander. In dem Konflikt wurden bereits mehr als 13.000 Menschen getötet. Russland unterstützt die Separatisten.