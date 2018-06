Regierungschef Groisman beantragte Entlassung des Korruptionsbekämpfers

Ukrainisches Parlament feuert Finanzminister Daniljuk

Kiew (AFP) - Das ukrainische Parlament hat den reformorientierten Finanzminister Alexander Daniljuk entlassen. 254 Abgeordnete stimmten am Donnerstag in Kiew für den Antrag von Ministerpräsident Wolodimir Groisman, Daniljuk zu feuern. Nur 226 Stimmen wären nötig gewesen. Der Korruptionsbekämpfer Daniljuk war seit rund zwei Jahren im Amt und einer der Hauptansprechpartner für den Internationalen Währungsfonds (IWF), der die Ukraine mit weiteren Milliardenkrediten stützen soll.

Daniljuk war seit rund zwei Jahren im Amt © AFP

Für das insgesamt 17,5 Milliarden Euro schwere Rettungspaket des IWF von 2015 hat sich Kiew zu einem harten Sanierungsprogramm verpflichtet, das aber nicht vorankommt. Groisman wirft dem 42-jährigen Daniljuk unter anderem vor, "verzerrte Informationen unter unseren internationalen Partnern" zu verbreiten. Daniljuk soll sich laut ukrainischen Medienberichten in einem Brief an die Botschafter der sieben führenden Industrienationen (G7) darüber beschwert haben, dass die Regierung seine Reformbemühungen behindere.

Die Abgeordneten ebneten am Donnerstag zudem den Weg für die Schaffung eines Anti-Korruptionsgerichtshofs, eine der Schlüsselforderungen des IWF für die Wiederaufnahme seiner derzeit auf Eis liegenden Hilfen. 315 Abgeordnete votierten für den Gesetzentwurf, von dem aber unbekannt ist, ob er den Forderungen des IWF entspricht.