CSU drei Monate vor der Landtagswahl weit von der absoluten Mehrheit entfernt

Umfrage: CSU legt ungeachtet der Regierungskrise in der Wählergunst leicht zu

Hamburg (AFP) - Ungeachtet der wochenlangen Regierungskrise in Berlin hat die CSU laut einer Umfrage in Bayern in der Wählergunst leicht zugelegt. In einer am Freitag von der "Augsburger Allgemeinen" und "Spiegel online" veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey verbesserte sich die CSU im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozentpunkte auf 42,5 Prozent. Damit würde die Partei aber weiterhin klar die absolute Mehrheit verfehlen.

Horst Seehofer (links) und Markus Söder © AFP

Laut der Umfrage liegen die SPD mit 13,7 Prozent, die Grünen mit 13,2 Prozent sowie die AfD mit 13,1 Prozent eng zusammen. Die Freien Wähler kommen demnach auf sechs Prozent, die FDP auf 5,2 Prozent. Die Linkspartei würde mit 2,8 Prozent klar den Einzug in den Landtag verpassen.

In Bayern wird am 14. Oktober gewählt. Für die Umfrage befragte Civey vom 24. Juni bis 5. Juli 5093 Wahlberechtigte. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

Gespalten ist die Meinung der Befragten über die Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Damit sind laut einer weiteren Civey-Umfrage 42,4 Prozent zufrieden, aber auch 42,1 Prozent unzufrieden.