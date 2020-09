43 Prozent rechnen mit Wahlsieg des demokratischen Bewerbers

Umfrage: Deutsche sehen gute Chancen für Sieg Bidens bei US-Präsidentschaftswahl

Köln (AFP) - Zwei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl sehen die Deutschen einer Umfrage zufolge den Kandidaten der Demokraten, Joe Biden, vorn. In einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung des Meinungsforschungsinstitut YouGov gaben 43 Prozent an, mit einem Sieg Bidens bei der Wahl am 3. November zu rechnen. Nur 14 Prozent der Befragten tippten auf einen Wahlsieg des amtierenden Präsidenten Donald Trump.

Auto mit Wahlwerbung für Biden in Virginia © AFP

Noch vor kurzem hatten deutlich weniger Deutsche Biden einen Wahlsieg zugetraut. Bei einer YouGov-Umfrage im Juni hatten 32 Prozent der Befragten auf einen Wahlsieg Bidens getipp, 17 Prozent rechneten mit einer Wiederwahl Trumps.

Aus Sicht der Deutschen sind Arbeitsplätze und Wirtschaft das derzeit wichtigste Thema für die US-Bürger (27 Prozent). Als zweitwichtigstes Thema vermuten die Deutschen das Thema Gesundheitsversorgung (20 Prozent). Nur elf Prozent finden das Thema Bürger- und Freiheitsrechte am wichtigsten.

Die Einschätzungen decken sich nur zum Teil mit Umfrage-Ergebnissen unter der US-Wahlbevölkerung: Am wichtigsten ist den US-Bürgern demnach das Thema Gesundheitsversorgung (28 Prozent), Wirtschaft und Arbeitsplätze stehen an zweiter Stelle (25 Prozent). Bürger- und Freiheitsrechte werden von acht Prozent der Befragten in den USA als wichtigstes Thema genannt.

Biden liegt in Umfragen in den USA noch deutlicher vorn als von den Deutschen angenommen. In einer repräsentativen YouGov-Befragung in den USA Ende August gaben 50 Prozent der Wahlberechtigten an, dass sie den Kandidaten der Demokraten wählen würden. 41 Prozent wollten demnach für Trump stimmen.