CDU nur bei 26 Prozent - Zahlreiche Koalitionsoptionen

Umfrage: Grüne und SPD kurz vor Landtagswahl in Hessen gleichauf

Berlin (AFP) - Fünf Tage vor der mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Hessen sieht eine neue Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz zwischen SPD und Grünen. Die regierende CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier kommt in der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung auf nur noch 26 Prozent. Mit jeweils 21 Prozent folgen die mit der CDU koalierenden Grünen und die SPD.

Wahlplakate vor der Landtagswahl in Hessen © AFP

Die Umfrage ergibt ein ähnliches Bild wie vorangegangene Befragungen aus den vergangenen Tagen: Vor allem CDU und SPD verlieren stark an Zuspruch, während die Grünen deutlich zulegen. Die AfD kann laut Insa mit 13 Prozent rechnen, die Linke mit acht und die FDP mit sieben Prozent. Befragt wurden von Donnerstag bis Montag 1004 Wahlberechtigte. Der maximale statistische Fehler wurde mit 3,1 Prozentpunkten nach oben und unten angegeben.

Bouffiers schwarz-grüne Landesregierung würde mit 47 Prozent eine Mehrheit knapp verfehlen. Reichen würde es aber sowohl für ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP und eine Koalition aus CDU, SPD und FDP, die zusammen jeweils auf 54 Prozent kommen, als auch für ein rot-rot-grünes Bündnis mit zusammen 50 Prozent und eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP mit zusammen 49 Prozent. Die Landtagswahl in Hessen findet am Sonntag statt.