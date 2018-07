Kaum Glaube an gute Zusammenarbeit zwischen CSU-Chef und Merkel

Umfrage: Nur ein Viertel der Bundesbürger befürwortet Seehofers Verbleib im Amt

Köln (AFP) - Nach der Einigung der Unionsparteien in der Flüchtlingspolitik sind 69 Prozent der Bundesbürger der Ansicht, CSU-Chef Horst Seehofer hätte als Bundesinnenminister zurücktreten sollen. Nur ein Viertel findet es gut, dass Seehofer Innenminister geblieben ist, wie das am Dienstag veröffentlichte "RTL/n-tv-Trendbarometer" des forsa-Instituts ergab. Von den CDU-Anhängern meinen 80 Prozent, Seehofer wäre besser zurückgetreten.

Horst Seehofer © AFP

Selbst von den CSU-Anhängern meinen dies 45 Prozent. Lediglich von den AfD-Anhängern findet es eine große Mehrheit (79 Prozent) gut, dass Seehofer Innenminister bleibt. Von allen Bayern finden das hingegen nur 35 Prozent gut.

Nach erbittertem Streit zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten die Unionsparteien am Montagabend eine Einigung erzielt. Im Zuge des Konflikts hatte Seehofer am Sonntag in einer Krisensitzung der CSU seinen Rücktritt angeboten. Nach der Einigung mit Merkel nahm er jedoch davon Abstand.

Dass Merkel und Seehofer zukünftig noch gut zusammenarbeiten werden können, glauben nur fünf Prozent der Befragten. Auf die Frage, ob Merkel und Seehofer nach dem Unionsstreit noch einigermaßen harmonisch zusammenarbeiten können, antworten 81 Prozent der CDU- und 87 Prozent der CSU-Anhänger mit Nein.

Für das Trendbarometer befragte forsa am Dienstag im Auftrag der Mediengruppe RTL 1103 Bundesbürger. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei plus/minus drei Prozentpunkten.