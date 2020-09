Landesparlament soll am 14. März kommenden Jahres neu gewählt werden

Umfrage sieht CDU in Baden-Württemberg sechs Monate vor Landtagswahl vor Grünen

Stuttgart (AFP) - Gut sechs Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg sieht eine neue Umfrage die CDU vor den Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die am Freitag veröffentlichte repräsentative Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung ermittelte für die in Stuttgart mitregierenden Christdemokraten eine Zustimmung von 31 Prozent, während die Grünen bei 28 Prozent landeten. Es folgten SPD und AfD mit jeweils zwölf Prozent, die FDP mit sieben Prozent und die Linke mit fünf Prozent.

Winfried Kretschmann © AFP

Befragt wurden vom 2. bis zum 7. September 1000 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg. Eine Insa-Umfrage vom April hatte bereits ein ähnliches Bild ergeben. Das Institut Infratest dimap sah in einer Erhebung für den Südwestrundfunk ebenfalls im April jedoch die Grünen vier Prozentpunkte vor der CDU von Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Kretschmanns Grüne regieren in Baden-Württemberg seit 2016 zusammen mit der CDU. Der neue Landtag in Stuttgart soll am 14. März kommenden Jahres gewählt werden.