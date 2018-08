Umstrittene Neuregelung zum Familiennachzug bei Flüchtlingen tritt in Kraft

Berlin (AFP) - Die Neuregelung zum Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz tritt am Mittwoch in Kraft. Sie sieht vor, dass monatlich 1000 Angehörige von subsidiär geschützten Flüchtlingen nach Deutschland kommen dürfen. Nachgeholt werden kann die Kernfamilie - das sind Ehegatten, minderjährige ledige Kinder und Eltern von minderjährigen Kindern, die ohne sorgeberechtigtes Elternteil in Deutschland leben.

Syrische Flüchtlingskinder © AFP

Kritiker halten die Neuregelung des Familiennachzugs wegen der hohen Hürden für inhuman. Union und SPD hatten sich nach langem Streit darauf verständigt, den seit März 2016 ausgesetzten Familiennachzug begrenzt wieder zu ermöglichen. Laut Auswärtigem Amt liegen bei deutschen Auslandsvertretungen 34.000 Terminanfragen von Angehörigen in Deutschland lebender Flüchtlinge vor, vor allem aus den Nachbarstaaten Syriens.