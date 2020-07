SPD-Politikerin erhofft sich davon auch bessere Arbeitsbedingungen

Umweltministerin Schulze fordert "ehrlichen Fleischpreis"

Osnabrück (AFP) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) unterstützt Forderungen nach höheren Fleischpreisen. "Ich will endlich einen ehrlichen Fleischpreis, der gute Löhne und Arbeitsbedingungen ermöglicht und der sich für die Landwirte auch ohne Massentierhaltung auszahlt", sagte Schulze der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. "Damit erkaufen wir uns weniger Umweltschäden, mehr Tierwohl und bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie."

Schwein in einem Stall in Dortmund © AFP

Die Bundesregierung werde den Umbau zu artgerechten Ställen noch in dieser Legislaturperiode finanziell unterstützen, kündigte die Umweltministerin an. Die jüngsten Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen hätten abermals ein Schlaglicht auf die Branche geworfen. Es seien auch Folgen der niedrigen Fleischpreise, dass es "sehr schlechte Arbeitsbedingungen" gebe und eine Tierhaltung, "die ich beschämend finde".