Unabhängigkeitsbefürworter machen vor Spitzen-Fußballspiel in Barcelona mobil

Madrid (AFP) - Katalanische Unabhängigkeitsbefürworter haben anlässlich des Spitzen-Fußballspiels zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona am Mittwoch (19.00 Uhr) Proteste in der katalanischen Hauptstadt angekündigt. Die Bewegung Demokratischer Tsunami, die ein zweites Unabhängigkeitsreferendum fordert, rief ihre Anhänger dazu auf, sich vier Stunden vor Spielbeginn am Camp-Nou-Stadion des FC Barcelona zu versammeln. Die ursprünglich schon Ende Oktober geplante Begegnung zwischen den beiden Erzrivalen musste damals wegen Protesten katalanischer Separatisten verschoben werden.

3000 Polizisten sollen das Stadion absichern © AFP

"Der Klassiker wird stattfinden", betonte der Präsident des FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Rund 3000 Polizisten sollen das Stadion absichern. Auch im Stadion selbst werden mehr Sicherheitsleute eingesetzt als gewöhnlich. Zu dem Match werden fast 100.000 Fans erwartet.